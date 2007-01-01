Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Roy, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Roy, хром
13 оценок
29 490
Кресло Roy, хром - фото 1Кресло Roy, хром - фото 2

Кресло Roy, хром

Артикул: CH-070-021
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Высота1144/1204 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

