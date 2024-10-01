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Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black

Артикул: CH-067-707
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый в 3 положения. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины и угла наклона сиденья. Каркас немонолитный. Гарантия 2 года.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина735 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота640 мм
  • Вес22 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

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