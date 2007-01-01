Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Механизм: мультиблок
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 21,3 кг
Объем: 0,20м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина700 мм
- Высота1200/1260 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес18.9 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки355 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет