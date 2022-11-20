Товар в корзине. Перейти
Стул Kolin pink, white - фото 1Стул Kolin pink, white - фото 2Стул Kolin pink, white - фото 3Стул Kolin pink, white - фото 4Стул Kolin pink, white - фото 5Стул Kolin pink, white - фото 6Стул Kolin pink, white - фото 7Стул Kolin pink, white - фото 8

Стул Kolin pink, white

Артикул: CH-036-072
44 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Vento navy
Стул Vento navy
Следующий Стул Kolin brown
Стул Vento navy

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес6.75 кг
  • Объем0.053 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул офисный Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
134

Стул офисный Эконом

Настоящее фото товара Стул персонала Luga, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
117

Стул персонала Luga

Настоящее фото товара Стул посетителя Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
105

Стул посетителя Стандарт

Настоящее фото товара Стул складной офисный Комфорт, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
46

Стул складной офисный Комфорт, бежевый

Настоящее фото товара Стул складной офисный Комфорт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
42

Стул складной офисный Комфорт, серый

Настоящее фото товара Стул Фабрикант, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
78

Стул Фабрикант, черный каркас

Распродажа
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основаНастоящее фото товара Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59027
18 390 ₽
67

Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа

Распродажа
Кресло офисное TopChairs Simple, голубоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена
41

Кресло офисное TopChairs Simple, голубое

Стул-кресло Самба М, белыйНастоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
56

Стул-кресло Самба М, белый

Распродажа
Стул-кресло Самба М, желтыйНастоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69020
4 590 ₽
41

Стул-кресло Самба М, желтый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
от7 483
Оптовая цена
74

Торшер Odeon Light Pavia

Стул прозрачный на полозьях Gliss серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
47

Стул прозрачный на полозьях Gliss серый

Кровать Финна, Velvet BlueНастоящее фото товара Кровать Финна, Velvet Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
50

Кровать Финна, Velvet Blue

Стул XT81, сетка бордоНастоящее фото товара Стул XT81, сетка бордо, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
37

Стул XT81, сетка бордо

Настоящее фото товара Набор мебели Марсель делюкс , произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена
31

Набор мебели Марсель делюкс

Диван Scott, трехместный синийНастоящее фото товара Диван Scott, трехместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
68 890
Оптовая цена
79

Диван Scott, трехместный синий

В наличии 10 шт.
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черныйНастоящее фото товара Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
102 190
Оптовая цена
38

Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черный

В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела офисные стулья

Кресло ОрманНастоящее фото товара Кресло Орман, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
50

Кресло Орман

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
56

Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул офисный Mariquita на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
139

Стул офисный Mariquita на колесной основе

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
89

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

Стул Озаль, оранжевыйНастоящее фото товара Стул Озаль, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
48

Стул Озаль, оранжевый

Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожаНастоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
53

Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа

В наличии 1 шт.
Стул Plast 1 red, blackНастоящее фото товара Стул Plast 1 red, black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
50

Стул Plast 1 red, black

В наличии 24 шт.
Стул ДельтаНастоящее фото товара Стул Дельта, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
76

Стул Дельта

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
9

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый

New
Стул Lana кремовый, золотойНастоящее фото товара Стул Lana кремовый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
12

Стул Lana кремовый, золотой

В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Kolin pink, white
Стул Kolin pink, white
от 5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
от7 483
Оптовая цена
74

Торшер Odeon Light Pavia

Стул прозрачный на полозьях Gliss серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
47

Стул прозрачный на полозьях Gliss серый

Кровать Финна, Velvet BlueНастоящее фото товара Кровать Финна, Velvet Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
50

Кровать Финна, Velvet Blue

Стул XT81, сетка бордоНастоящее фото товара Стул XT81, сетка бордо, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
37

Стул XT81, сетка бордо