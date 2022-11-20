Товар в корзине. Перейти
Стул Менеджер серый - фото 1Стул Менеджер серый - фото 2Стул Менеджер серый - фото 3Стул Менеджер серый - фото 4

Стул Менеджер серый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Менеджер C11 черный
Стул Менеджер C11 черный
Следующий Стул Брейк черный
Стул Менеджер C11 черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1100/1180 мм
  • Ширина500 мм
  • Диаметр700 мм
  • Глубина620 мм
  • Материалткань
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Стул «Apriori S» Настоящее фото товара Стул «Apriori S» , произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
14

Стул «Apriori S»

Стул Логан велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Логан велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Логан велюр бежевый

Стул Меган велюр бежевый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Меган велюр бежевый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Меган велюр бежевый белые ножки

Кресло Monaco Wood CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
7

Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный

В наличии 175 шт.
Стул William с подлокотниками ромб, бархат серыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
13

Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый

Стул с подлокотниками William, бархат нефритовыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками William, бархат нефритовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 900
Оптовая цена
7

Стул с подлокотниками William, бархат нефритовый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден