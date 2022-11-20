Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник из серии Natali. Стеклянный плафон декорирован металлической вставкой для более приглушенного освещения. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем E14. Лаконичный дизайн данной модели сочетается со многими современными стилями интерьера. Высота светильника составляет 120 см, идеальный вариант для комнат с высокими потолками.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 15*15*28
Вес брутто: 0,7
Объем: 0,006
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина100 мм
- Длина100 мм
- Диаметр100 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой