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Светодиодный подвесной светильник V10502-PL Store - фото 1Светодиодный подвесной светильник V10502-PL Store - фото 2Светодиодный подвесной светильник V10502-PL Store - фото 3

Светодиодный подвесной светильник V10502-PL Store

Артикул: CH-066-991
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный светодиодный светильник в стиле хай-тек. Светодиодная лента мощностью 11 Вт встроена в ромбовидную форму каркаса, силиконовая вставка позволяет создать мягкое и комфортное освещение. Каркас золотистого цвета из алюминия сочетает в себе плавные линии и геометрический дизайн, который дополнит любой современный интерьер. Общая высота светильника составляет 150 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. При необходимости высоту можно отрегулировать с помощью тросов. Данная модель станет приятным дополнением интерьера спальни, прихожей или кухни, идеально смотрится в сочетании с несколькими моделями из серии Store.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалалюминий, силикон
  • Мощность11 Вт
  • ЦокольLED

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки0.80 кг

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