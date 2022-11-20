Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Julia в лаконичном дизайне. Оригинальный каркас с рельефным плафоном образуют элегантную композицию. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет и создаёт успокаивающую атмосферу. Воздушный дизайн светильника украсит любой современный интерьер и подойдёт для спальни, детской или гостевой комнаты. Идеальный вариант для комнат с высокими потолками.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 25 Вт.
- Общая мощность светильника 25 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 33,5*25*38
Вес брутто: 1,4
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина200 мм
- Длина290 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветсерый