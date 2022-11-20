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Подвесной светильник V2880-1P Julia 1*E27*25W

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник Julia в лаконичном дизайне. Оригинальный каркас с рельефным плафоном образуют элегантную композицию. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет и создаёт успокаивающую атмосферу. Воздушный дизайн светильника украсит любой современный интерьер и подойдёт для спальни, детской или гостевой комнаты. Идеальный вариант для комнат с высокими потолками.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 25 Вт.
  • Общая мощность светильника 25 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 33,5*25*38

Вес брутто: 1,4

Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина200 мм
  • Длина290 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсерый

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