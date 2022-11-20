Характеристики товара
Описание
Корпус табурета из дерева идеально отшлифован, не требует подготовки перед окрашиванием, обеспечит длительную эксплуатацию. Табуретка станет полезной вещью на лоджии, в прихожей, на даче, заменив мебель Икеи. Если творчески подойти к декору, табурет деревянный подойдет для креативной мастерской и квартиры-студии. Оформите табурет для кухни в стиле сканди, сделайте табурет лофт или подберите текстильный чехол на него. Интерьерные табуреты для кухни и столовой поставляются в разобранном виде. В отличие от мягкой мебели, универсальный табурет для кухни не боится жира, табуретка деревянная поможет дотянуться до верхних полок. Кухонные табуретки, если покрытые лаком, не отсыреют на веранде.
Толщина сиденья и ножек, мм: 20.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина480 мм
- Высота450 мм
- Материал каркасафанера, береза
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки50 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки2.60 кг