Товар в корзине. Перейти
Табурет Сабона - фото 1Табурет Сабона - фото 2Табурет Сабона - фото 3Табурет Сабона - фото 4Табурет Сабона - фото 5Табурет Сабона - фото 6Табурет Сабона - фото 7

Табурет Сабона

Артикул: CH-053-232
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Следующий Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя

Характеристики товара

Описание

Корпус табурета из дерева идеально отшлифован, не требует подготовки перед окрашиванием, обеспечит длительную эксплуатацию. Табуретка станет полезной вещью на лоджии, в прихожей, на даче, заменив мебель Икеи. Если творчески подойти к декору, табурет деревянный подойдет для креативной мастерской и квартиры-студии. Оформите табурет для кухни в стиле сканди, сделайте табурет лофт или подберите текстильный чехол на него. Интерьерные табуреты для кухни и столовой поставляются в разобранном виде. В отличие от мягкой мебели, универсальный табурет для кухни не боится жира, табуретка деревянная поможет дотянуться до верхних полок. Кухонные табуретки, если покрытые лаком, не отсыреют на веранде.

Толщина сиденья и ножек, мм: 20.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота450 мм
  • Материал каркасафанера, береза
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки50 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки2.60 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Табурет Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М барный

56
Настоящее фото товара Табурет Лофт, черный каркас, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Табурет Лофт, черный каркас, дерево

46
Настоящее фото товара Табурет Лофт, черный каркас, коричневый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Табурет Лофт, черный каркас, коричневый экокожа

50
Табурет АстиНастоящее фото товара Табурет Асти, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Табурет Асти

39
Табурет барный Дежавю КР БНастоящее фото товара Табурет барный Дежавю КР Б, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Табурет барный Дежавю КР Б

144
Табурет ГрафНастоящее фото товара Табурет Граф, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Табурет Граф

45
Настоящее фото товара Табурет Спринг, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена

Табурет Спринг

43
Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черныйНастоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный

107
В наличии 30 шт.
Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серыйНастоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый

104
В наличии 30 шт.
Барный стул Рин, белыйНастоящее фото товара Барный стул Рин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Барный стул Рин, белый

12
В наличии 20 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Бруклин 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 59051
41 990 ₽Оптовая цена

Стол Бруклин 55 x 55 золото

50
В наличии 12 шт.
Распродажа
Барный стол Мохито черныйНастоящее фото товара Барный стол Мохито черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49020
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито черный

171
В наличии 179 шт.
Стол Прага 120 Белый, стекло/ вязНастоящее фото товара Стол Прага 120 Белый, стекло/ вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Стол Прага 120 Белый, стекло/ вяз

30
В наличии 3 шт.
Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черныйНастоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 390
Оптовая цена

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

45
В наличии 7 шт.
Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2штНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт

32
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от38 4907
41 380 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной

31
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золотоНастоящее фото товара Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от37 6903
38 500 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото

36
В наличии 7 шт.
Распродажа
Журнальный стол Аданна кофеНастоящее фото товара Журнальный стол Аданна кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89021
6 146 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Аданна кофе

44
В наличии 7 шт.
Стол Фрейк, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стол Фрейк, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стол Фрейк, светло-коричневый

32
В наличии 15 шт.
Распродажа
Стол Target Circle 90*90 белыйНастоящее фото товара Стол Target Circle 90*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стол Target Circle 90*90 белый

42
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела табуреты

Табурет Шевалье 4Настоящее фото товара Табурет Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Табурет Шевалье 4

34
Настоящее фото товара Табурет Классика мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Табурет Классика мягкий

38
Настоящее фото товара Табурет Уосо, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Табурет Уосо

36
Настоящее фото товара Табурет Лофт, каркас хром, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Табурет Лофт, каркас хром, коричневая экокожа

37
Настоящее фото товара Табурет Лофт, черный каркас, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Табурет Лофт, черный каркас, серый экокожа

32
Настоящее фото товара Табурет Мурано, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Табурет Мурано

45
Настоящее фото товара Лофт-табурет Урбан, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Лофт-табурет Урбан

35
Табурет пластиковый Poggio, белыйНастоящее фото товара Табурет пластиковый Poggio, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Табурет пластиковый Poggio, белый

45
В наличии 5 шт.
Табурет мягкий Mason бархат зелёныйНастоящее фото товара Табурет мягкий Mason бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена

Табурет мягкий Mason бархат зелёный

46
Табурет Khurkroks, серыйНастоящее фото товара Табурет Khurkroks, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Табурет Khurkroks, серый

7
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Табурет Сабона
Табурет Сабона
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Бруклин 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 59051
41 990 ₽Оптовая цена

Стол Бруклин 55 x 55 золото

50
В наличии 12 шт.
Распродажа
Барный стол Мохито черныйНастоящее фото товара Барный стол Мохито черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49020
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито черный

171
В наличии 179 шт.
Стол Прага 120 Белый, стекло/ вязНастоящее фото товара Стол Прага 120 Белый, стекло/ вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Стол Прага 120 Белый, стекло/ вяз

30
В наличии 3 шт.
Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черныйНастоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 390
Оптовая цена

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

45
В наличии 7 шт.