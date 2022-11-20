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Табурет Асти

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Характеристики товара

Описание

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота495 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес2.7 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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