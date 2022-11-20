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Табурет полубарный Варбас - фото 1

Табурет полубарный Варбас

Артикул: CH-051-678
5 оценок
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Табурет барный Варбас

Характеристики товара

Описание

Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина374 мм
  • Высота600 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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