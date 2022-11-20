Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина374 мм
- Высота600 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Стул Боди 25мм
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 20мм - золото, фиолетовый
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Диамант пластиковый, серебрянный
Стул Marcus, бархат светло-серый
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес