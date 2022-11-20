Характеристики товара
Описание
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Вес4 кг
- Страна изготовленияРоссия
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Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
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