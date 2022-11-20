Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина374 мм
- Высота750 мм
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
Табурет Бруно барный
Табурет Эден барный
Табурет Эден полубарный
Табурет Алекс
Табурет Бруно
Табурет Мурано
Табурет Эден
Табурет Элис
Стул Bug, серый
Стул Bug, латте
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Victory, синий
Стул Барбара экокожа бежевая золотые ножки
Стул Oliver Square велюр капучино
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес