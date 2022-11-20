Характеристики товара
Описание
Покрытие металлокаркаса - Хром-люкс (никель-хром) или Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Стопировка - стопируются
Конструкция - сварная
Варианты покрытия металлокаркаса:
- Гальваническое ХРОМ ЛЮКС (никель-хром)
- Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Металлокаркас табурета "Дора” изготовлен из легкой, но прочной металлической трубы.
Круглое сиденье толщиной 60 мм (Ø 365 мм), обтянутое искусственной кожей, мягкое и удобное.
Табурет предназначен для интенсивного использования как в кафе, барах, так и в квартирах, в частных загородных домах или на дачах.
Небольшой вес и малые габариты позволяют использовать его в любых условиях и помещениях
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина365 мм
- Длина365 мм
- Вес2.45 кг
- Допустимая нагрузка90
- Страна изготовленияРоссия