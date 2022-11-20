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Табурет Дора

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Характеристики товара

Описание

Покрытие металлокаркаса - Хром-люкс (никель-хром) или Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)

Стопировка - стопируются

Конструкция - сварная

Варианты покрытия металлокаркаса:
- Гальваническое ХРОМ ЛЮКС (никель-хром)
- Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Металлокаркас табурета "Дора” изготовлен из легкой, но прочной металлической трубы.
Круглое сиденье толщиной 60 мм (Ø 365 мм), обтянутое искусственной кожей, мягкое и удобное.
Табурет предназначен для интенсивного использования как в кафе, барах, так и в квартирах, в частных загородных домах или на дачах.
Небольшой вес и малые габариты позволяют использовать его в любых условиях и помещениях

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Ширина365 мм
  • Длина365 мм
  • Вес2.45 кг
  • Допустимая нагрузка90
  • Страна изготовленияРоссия

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