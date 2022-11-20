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Табурет Khurkroks, серый

Артикул: CH-051-263
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Табурет Khurkroks серого цвета имеет корпус из металла, а сиденье выполнено из искусственной кожи. Он станет отличным дополнением для любой комнатной зоны или кухни. Стильный дизайн и прочный материал обеспечивают надежную опору и комфортное сидение. Высота стула регулируется, что позволяет подобрать наиболее удобную позицию для каждого пользователя. Такой табурет Khurkroks серый подходит для любого интерьера, от классического до современного.

Размер упаковки (ДхШхВ): 370 x 370 x 560 мм

Вес: 4.7 кг

Объем: 0.06 куб. м

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота520 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Вес4.7 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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