Характеристики товара
Описание
Табурет Khurkroks серого цвета имеет корпус из металла, а сиденье выполнено из искусственной кожи. Он станет отличным дополнением для любой комнатной зоны или кухни. Стильный дизайн и прочный материал обеспечивают надежную опору и комфортное сидение. Высота стула регулируется, что позволяет подобрать наиболее удобную позицию для каждого пользователя. Такой табурет Khurkroks серый подходит для любого интерьера, от классического до современного.
Размер упаковки (ДхШхВ): 370 x 370 x 560 мм
Вес: 4.7 кг
Объем: 0.06 куб. м
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Высота520 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Вес4.7 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия