Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на табурет уплотненный, темно-серый
42 оценки
690
Товар в корзине. Перейти
Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 1Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 2Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 3Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 4

Чехол на табурет уплотненный, темно-серый

Артикул: CH-033-958
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалвелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на табурет уплотненный, коричневый
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Съемный уплотненный чехол на табурет торговой марки CHIEDOCOVER - современный предмет декора для дома. Чехлы на стулья с круглым сидением идеально дополнят интерьер кухни, гостиной или спальни и даже веранду загородного дома. Чехлы на сиденья стульев - незаменимый элемент домашнего текстиля, добавит уюта вашему дому и освежит интерьер. Съемный чехол на табурет на резинке подойдет не только для табуретов, но и для стульев с круглым сиденьем.

Микровелюр - прочная мебельная ворсовая ткань высшего качества допускает стирку в деликатном режиме и проста в уходе, не деформируется, воздухопроницаема, не скользит, не выцветает, не просвечивает. Высокая плотность материала позволяет скрыть недостатки табурета: зацепки от коготков домашних животных, механические повреждения сиденья, бытовые пятна и потертости. Фиксация на сидение стула происходит за счет резинки вшитой по краю чехла, что позволит быстро зафиксировать чехол на табурет.

Рекомендации по уходу: стирка при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, отжим до 800 оборотов, после стирки чехол просушить. Запрещены отбеливание, машинная сушка, глажка. Может быть использована как: подушка на стул, сидушка на стул или табурет, чехол на сиденье табурета, чехол на детский стул табурет, чехол на кухонный стул табурет, подстилка на стул табурет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалвелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля табуретов
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.09 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Табурет Калма, массив березы, хасир терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Калма, массив березы, хасир терракот, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Табурет Калма, массив березы, хасир терракот

10
Распродажа
Фотография товара Табурет Дез, барный, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Дез, барный, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
9 1909
9 990 ₽Оптовая цена

Табурет Дез, барный, дуб

11
Фотография товара Табурет Серена-1, венге, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Серена-1, венге, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Табурет Серена-1, венге, альба 092

11
  • бежевый, белый
  • серый, темно-коричневый
  • оранжевый, светло-коричневый
Настоящее фото товара Табурет Лида, каркас серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
690

Табурет Лида, каркас серый, синий

15
Распродажа
Фотография товара Стул Баг, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Баг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89052
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Баг, серый

33
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Табурет Лида, каркас темно-серый, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Табурет Лида, каркас темно-серый, светло-бежевый

5
Настоящее фото товара Табурет Люден, каркас медь антик, темный крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Люден, каркас медь антик, темный крокодил

5
Настоящее фото товара Табурет Лида, каркас темно-серый, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Табурет Лида, каркас темно-серый, сиреневый

5
Распродажа
Фотография товара Барный табурет Реальмон-25 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Реальмон-25, произведённого компанией ChiedoCover
12 2908
13 290 ₽Оптовая цена

Барный табурет Реальмон-25

49
Настоящее фото товара Табурет Люден, каркас медь антик, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Люден, каркас медь антик, темно-коричневый

5

Другие товары из раздела чехлы на табурет

Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

46
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

39
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, оливковый

47
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый

45
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, серый

36
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, бежевый

45
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, серый

35
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый

30
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, сиреневый

45
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, желтый

49

Товар в корзине

Чехол на табурет уплотненный, темно-серый
Чехол на табурет уплотненный, темно-серый
от 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Табурет Калма, массив березы, хасир терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Калма, массив березы, хасир терракот, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Табурет Калма, массив березы, хасир терракот

10
Распродажа
Фотография товара Табурет Дез, барный, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Дез, барный, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
9 1909
9 990 ₽Оптовая цена

Табурет Дез, барный, дуб

11
Фотография товара Табурет Серена-1, венге, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Серена-1, венге, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Табурет Серена-1, венге, альба 092

11
  • бежевый, белый
  • серый, темно-коричневый
  • оранжевый, светло-коричневый
Настоящее фото товара Табурет Лида, каркас серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
690

Табурет Лида, каркас серый, синий

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности