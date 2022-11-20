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Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 1Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 2Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 3Чехол на табурет уплотненный, темно-серый - фото 4

Чехол на табурет уплотненный, темно-серый

11 оценок
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Чехол на табурет уплотненный, коричневый

Характеристики товара

Описание

Съемный уплотненный чехол на табурет торговой марки CHIEDOCOVER - современный предмет декора для дома. Чехлы на стулья с круглым сидением идеально дополнят интерьер кухни, гостиной или спальни и даже веранду загородного дома. Чехлы на сиденья стульев - незаменимый элемент домашнего текстиля, добавит уюта вашему дому и освежит интерьер. Съемный чехол на табурет на резинке подойдет не только для табуретов, но и для стульев с круглым сиденьем. Диаметр расправленного полотна - 45 см. Подойдет для стульев с круглым сидением диаметром от 35 до 42 см, в зависимости от высоты сиденья. Микровелюр - прочная мебельная ворсовая ткань высшего качества допускает стирку в деликатном режиме и проста в уходе, не деформируется, воздухопроницаема, не скользит, не выцветает, не просвечивает. Высокая плотность материала позволяет скрыть недостатки табурета: зацепки от коготков домашних животных, механические повреждения сиденья, бытовые пятна и потертости. Фиксация на сидение стула происходит за счет резинки вшитой по краю чехла, что позволит быстро зафиксировать чехол на табурет. Рекомендации по уходу: стирка при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, отжим до 800 оборотов, после стирки чехол просушить. Запрещены отбеливание, машинная сушка, глажка. Может быть использована как: подушка на стул, сидушка на стул или табурет, чехол на сиденье табурета, чехол на детский стул табурет, чехол на кухонный стул табурет, подстилка на стул табурет. Материал: полиэстер – 100%

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалвелюр
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.09 кг
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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