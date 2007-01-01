Характеристики товара
Описание
Чехол на круглый табурет. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.
Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр330 мм
- Материалвелюр
- ДетскоеНет
- Вид чехладля табуретов
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет