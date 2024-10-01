Характеристики товара
Описание
Изготовлен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к царапинам. Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
сертифицирован CATAS.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота650 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес2,85 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материалполикарбонат
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки1050 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки8.50 кг