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Табурет прозрачный полубарный Alanya, прозрачный - фото 1Табурет прозрачный полубарный Alanya, прозрачный - фото 2Табурет прозрачный полубарный Alanya, прозрачный - фото 3

Табурет прозрачный полубарный Alanya, прозрачный

Артикул: CH-067-368
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного поликарбоната, устойчивого к царапинам. Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

сертифицирован CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес2,85 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалполикарбонат
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки1050 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки8.50 кг

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