Товар в корзине. Перейти
Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый - фото 1Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый - фото 2Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый - фото 3Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый - фото 4Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый - фото 5

Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый

Артикул: CH-049-571
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Карл велюр тёмно-зелёный
Кресло Карл велюр тёмно-зелёный
Следующий Чехол на табурет уплотненный, сиреневый
Кресло Карл велюр тёмно-зелёный

Характеристики товара

Описание

Съемный уплотненный чехол на табурет торговой марки CHIEDOCOVER - незаменимый элемент домашнего текстиля, добавит уюта вашему дому и освежит интерьер. Чехлы на стулья с круглым сиденьем идеально дополнят интерьер кухни, гостиной, спальни и даже веранду загородного дома. Фиксация на сидение стула происходит за счет резинки, вшитой по краю чехла, что позволит быстро зафиксировать чехол на табурет. Съемный чехол на табурет на резинке подойдет не только для табуретов, но и для стульев с круглым сиденьем. Диаметр расправленного полотна - 45 см. Подойдет для стульев с круглым сидением диаметром от 35 до 42 см (в зависимости от толщины сиденья). Накидка на табурет выполнена из ткани микровелюр – это прочная мебельная ворсовая ткань высшего качества, проста в уходе, допускает стирку в деликатном режиме, не деформируется, воздухопроницаема, не скользит, не выцветает и не просвечивает. Высокая плотность материала позволяет скрыть недостатки табурета: зацепки от коготков домашних животных, механические повреждения сиденья, бытовые пятна и потертости. Рекомендации по уходу: стирка при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, отжим до 800 оборотов, после стирки чехол просушить. Запрещены отбеливание, машинная сушка, глажка. Может быть использована как: подушка на стул, сидушка на стул или табурет, чехол на сиденье табурета, подушка на сиденье, чехол на детский стул, чехол на кухонный стул, подстилка на стул табурет.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0.09 кг
  • Цветкоричневый
  • Вид чехладля табуретов

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.09 кг
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Чехол 55, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 55, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
17

Чехол 55, бордовый

Чехол 02, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 02, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от690
17

Чехол 02, темно-синий

Чехол 02, розовато-серыйНастоящее фото товара Чехол 02, розовато-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
17

Чехол 02, розовато-серый

Чехол 02, серыйНастоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
21

Чехол 02, серый

Чехол 55, темно-серыйНастоящее фото товара Чехол 55, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
24

Чехол 55, темно-серый

Чехол 84 Premium, серыйНастоящее фото товара Чехол 84 Premium, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
16

Чехол 84 Premium, серый

Чехол 85 Premium, серыйНастоящее фото товара Чехол 85 Premium, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от990
39

Чехол 85 Premium, серый

Чехол 27, серыйНастоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
28

Чехол 27, серый

Чехол 02, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 02, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
30

Чехол 02, бордовый

Чехол 02, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 02, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
39

Чехол 02, фиолетовый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Чехол для стола 04

Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
34

Чехол для стола 14

Настоящее фото товара Чехол для стола 15, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
29

Чехол для стола 15

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
14

Чехол для стола 18

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
25

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
29

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
24

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
32

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Стул Bridell Kilim