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Чехол на табурет уплотненный, сиреневый

Артикул: CH-049-572
12 оценок
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Чехол на табурет уплотненный, темно-коричневый

Характеристики товара

Описание

Съемный уплотненный чехол на табурет торговой марки CHIEDOCOVER - незаменимый элемент домашнего текстиля, добавит уюта вашему дому и освежит интерьер. Чехлы на стулья с круглым сиденьем идеально дополнят интерьер кухни, гостиной, спальни и даже веранду загородного дома. Фиксация на сидение стула происходит за счет резинки, вшитой по краю чехла, что позволит быстро зафиксировать чехол на табурет. Съемный чехол на табурет на резинке подойдет не только для табуретов, но и для стульев с круглым сиденьем. Диаметр расправленного полотна - 45 см. Подойдет для стульев с круглым сидением диаметром от 35 до 42 см (в зависимости от толщины сиденья). Накидка на табурет выполнена из ткани микровелюр – это прочная мебельная ворсовая ткань высшего качества, проста в уходе, допускает стирку в деликатном режиме, не деформируется, воздухопроницаема, не скользит, не выцветает и не просвечивает. Высокая плотность материала позволяет скрыть недостатки табурета: зацепки от коготков домашних животных, механические повреждения сиденья, бытовые пятна и потертости. Рекомендации по уходу: стирка при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, отжим до 800 оборотов, после стирки чехол просушить. Запрещены отбеливание, машинная сушка, глажка. Может быть использована как: подушка на стул, сидушка на стул или табурет, чехол на сиденье табурета, подушка на сиденье, чехол на детский стул, чехол на кухонный стул, подстилка на стул табурет.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0.09 кг
  • Цветсиреневый
  • Вид чехладля табуретов

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.09 кг
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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