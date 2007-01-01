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Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на табурет уплотненный, сиреневый
45 оценок
690
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Чехол на табурет уплотненный, сиреневый

Артикул: CH-049-572
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес0.09 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Съемный уплотненный чехол на табурет торговой марки CHIEDOCOVER - незаменимый элемент домашнего текстиля, добавит уюта вашему дому и освежит интерьер. Чехлы на стулья с круглым сиденьем идеально дополнят интерьер кухни, гостиной, спальни и даже веранду загородного дома. Фиксация на сидение стула происходит за счет резинки, вшитой по краю чехла, что позволит быстро зафиксировать чехол на табурет. Съемный чехол на табурет на резинке подойдет не только для табуретов, но и для стульев с круглым сиденьем. Прочная мебельная ворсовая ткань высшего качества, проста в уходе, допускает стирку в деликатном режиме, не деформируется, воздухопроницаема, не скользит, не выцветает и не просвечивает.

Высокая плотность материала позволяет скрыть недостатки табурета: зацепки от коготков домашних животных, механические повреждения сиденья, бытовые пятна и потертости.

Рекомендации по уходу: стирка при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, отжим до 800 оборотов, после стирки чехол просушить. Запрещены отбеливание, машинная сушка, глажка.

Может быть использована как: подушка на стул, сидушка на стул или табурет, чехол на сиденье табурета, подушка на сиденье, чехол на детский стул, чехол на кухонный стул, подстилка на стул табурет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес0.09 кг
  • Материалмикровелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля табуретов
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.09 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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