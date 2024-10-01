Характеристики товара
Описание
Стеллаж с двумя дверцами и откидной средней полкой выполнен из нержавеющей стали высокого качества. Верхняя дверца открывается вправо, нижняя дверца вправо, полка откидывается вверх. Стеллаж установлен на четыре колеса диаметром 100 мм.
Объем стеллажа, м³ 0,600
Масса пустого стеллажа, кг 35
Габаритные размеры, мм
длина 600
ширина 700
высота 1655
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина600 мм
- Высота1600 мм
- Вес20 кг