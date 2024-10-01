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Тележка для прачечной из нержавейки Harris - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Harris

Артикул: CH-022-327
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж с двумя дверцами и откидной средней полкой выполнен из нержавеющей стали высокого качества. Верхняя дверца открывается вправо, нижняя дверца вправо, полка откидывается вверх. Стеллаж установлен на четыре колеса диаметром 100 мм.


Объем стеллажа, м³ 0,600
Масса пустого стеллажа, кг 35
Габаритные размеры, мм
длина 600
ширина 700
высота 1655

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес20 кг

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