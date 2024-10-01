105 890 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety

46

85 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 901

40

от 16 090 ₽

Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, бордовый мешок

13

от 33 790 ₽

Оптовая цена

Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ

10

от 23 390 ₽

Оптовая цена

Тележка Mancaf для напитков с полками из МДФ

6

от 11 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья

12

от 14 890 ₽

Оптовая цена

Тележка Collioure для белья

11

от 15 590 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной Mart

6

от 21 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки с дополнительным усилением

10

от 37 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для прачечной Davis