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Стул-кресло Шадди натур/темно-коричневый нубук - фото 1Стул-кресло Шадди натур/темно-коричневый нубук - фото 2

Стул-кресло Шадди натур/темно-коричневый нубук

Артикул: CH-056-653
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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