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Тележка для сбора грязного белья Scarlett - фото 1

Тележка для сбора грязного белья Scarlett

Артикул: CH-022-305
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка предназначена для перевозки чистого или грязного белья.Прочные и качественные колеса обеспечивают устойчивость и плавность хода даже на неровных поверхностях. Нижняя сетчатая подставка под мешком обеспечивает его сохранность (не позволяет рваться от тяжести при максимальной загрузке белья).Допускается использование для перевозки и удаления из помещений сухого мусора (бумаги, резиновых обрезков, стружки, использованных салфеток и пр.). Объем тележки – 240 л. Комплектуется мешком из ткани. Занимает при хранении и транспортировке мало места, благодаря складывающемуся каркасу. Размеры габаритные: 670*660*1030 мм. Диаметр колес: 100 мм. вес: 15 кг.

Размер67х66х103(В)
объем товара (м3)0.46
вес, кг.15

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота1030 мм
  • Вес15 кг
  • Цветсерый

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