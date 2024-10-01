105 790 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 890B

50

от 20 190 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ

45

от 15 490 ₽

Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Grace

49

от 14 490 ₽

Оптовая цена

Тележка Мate

31

от 15 590 ₽

Тележка транспортировочная ТТ-2

8

от 13 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Geneva разборная для горничной

9

от 20 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Havalli для горничных универсальная с полками из МДФ

5

от 33 790 ₽

Оптовая цена

Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ

10

от 55 090 ₽

Оптовая цена

Тележка для горничных Престиж

10

10 290 ₽

Оптовая цена

Тележка Sea