Характеристики товара
Описание
Тележка предназначена для перевозки чистого или грязного белья.Прочные и качественные колеса обеспечивают устойчивость и плавность хода даже на неровных поверхностях. Нижняя сетчатая подставка под мешком обеспечивает его сохранность (не позволяет рваться от тяжести при максимальной загрузке белья).Допускается использование для перевозки и удаления из помещений сухого мусора (бумаги, резиновых обрезков, стружки, использованных салфеток и пр.). Объем тележки – 240 л. Комплектуется мешком из ткани. Занимает при хранении и транспортировке мало места, благодаря складывающемуся каркасу. Размеры габаритные: 670*660*1030 мм. Диаметр колес: 100 мм. вес: 15 кг.
Размер67х66х103(В)
объем товара (м3)0.46
вес, кг.15
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Ширина660 мм
- Высота1030 мм
- Вес15 кг
- Цветсерый