Характеристики товара
Описание
Выполнена из металла с полимерным крашением и установлен на 4 колеса: два поворотных и два неповоротных европейского производства, диаметром 100мм. Имеет с передней стороны 2 дверцы. 3 полки из металла. С 3-х сторон закрыт сеткой. Имеет чехол из водонепроницаемой ткани синего цвета, с лицевой стороны предусмотрены 2 молнии для открывания чехла без его съема. Цельносварная конструкция.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина470 мм
- Высота1600 мм
- Вес40 кг
- Материалметалл
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.90 м3