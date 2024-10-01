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Тележка-стеллаж Biscarros для перевозки и хранения белья - фото 1Тележка-стеллаж Biscarros для перевозки и хранения белья - фото 2

Тележка-стеллаж Biscarros для перевозки и хранения белья

Артикул: CH-067-016
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Выполнена из металла с полимерным крашением и установлен на 4 колеса: два поворотных и два неповоротных европейского производства, диаметром 100мм. Имеет с передней стороны 2 дверцы. 3 полки из металла. С 3-х сторон закрыт сеткой. Имеет чехол из водонепроницаемой ткани синего цвета, с лицевой стороны предусмотрены 2 молнии для открывания чехла без его съема. Цельносварная конструкция.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес40 кг
  • Материалметалл

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.90 м3

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