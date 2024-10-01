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Тележка для прачечной Miller - фото 1

Тележка для прачечной Miller

Артикул: CH-015-447
35 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 240л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 50кг. Мешок ои водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.


Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 15
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Объем240 л
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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