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Тележка разборная для горничной Layla - фото 1Тележка разборная для горничной Layla - фото 2

Тележка разборная для горничной Layla

Артикул: CH-022-220
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешками из высокопрочного нейлона 135 л., 75л. на кронштейне, полкой для пылесоса или ведер.

Размер51х105х112(В)
объем товара (м3)0.22
вес, кг.20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветбордовый

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