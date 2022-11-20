Характеристики товара
Описание
Исключительно открытый как по эстетике, так и по функциональности, Doga идеально подходит для любого открытого пространства, как частного, так и коммерческого. Изделия коллекции удобны в использовании, штабелируется, легко дезинфицируется и полностью перерабатываются.
Стул Doga Bistrot из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые. Стулья легко штабелируются
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина530 мм
- Глубина550 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.44 м3