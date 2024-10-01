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Тележка для белья Mason - фото 1

Тележка для белья Mason

Артикул: CH-022-596
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Допустимая нагрузка 350 кг
Общая ширина 1250 мм
Общая глубина 650 мм
Общая высота 950 мм

Поверхность с порошковым покрытием
Оснащение колесами 2 направляющих ролика с двойным стопором, 2 опорных ролика
Колеса цельная резина
Диаметр колеса 160 мм
Опора колеса роликовый подшипник
Материал панели основания панель МДФ, декоративное покрытие

Высота решетки 970 мм
Внутренняя ширина 1185 мм
Внутренняя глубина 585 мм
Внутренняя высота 970 мм
Размер ячеек боковой решетки 100 x 100 мм
Размер ячеек задней стенки 100 x 100 мм
Размер ячеек передней стенки 100 x 100 мм
Вес 57 кг
Цвет каркаса светло-синий RAL 5012

Размер 65х125х95(В)
объем товара (м3) 0.7
вес, кг 57

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота880 мм

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