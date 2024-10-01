Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота1000 мм
- Вес35 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка Coral для горничных универсальная
Тележка Al-Jahra для горничных универсальная с полками из МДФ
Тележка Hurghada для сбора грязного белья
Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей
Тележка для прачечной из нержавейки Dakota
Тележка Easy
Тележка для прачечной из нержавейки Oliver
Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки March
Тележка серия «Винтаж» сервировочная Joy
Тележка лофт Colour
Стул Ститч Хани велюр серый
Стул Ресничка
Стул Лион Страйпс велюр кремовый
Стул Пиза серый бархат ножки матовое золото
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный
Стул Винус NEW, пластиковый, белый
Стул-кресло Шадди орех/бежевый
Стул Диана велюр сине-зеленый
Стул Ansar, пластик, белый
Стул Арнеги
Тележка для горничной Green Hotel 905
Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Тележка разборная для горничной Letto
Тележка для прачечной из нержавейки Thompson
Тележка гостиничная бельевая, 1 мешок, складная
Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий
Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки
Тележка - стеллаж Saint-Malo для перевозки и хранения белья
Тележка для прачечной из нержавейки Line
Тележка для прачечной из нержавейки Case