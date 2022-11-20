Характеристики товара
Описание
Благодаря актуальному и функциональному дизайну обеденные стулья Сохо будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Такая модель также может быть комплектом к письменному столу или бьюти-уголку.
Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в прочной износостойкой обивке из экокожи придется по душе любителям комфорта и уюта. Металлические ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 75*52.5*59
Вес брутто: 18,500
Объем: 0,234
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина605 мм
- Глубина485 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый