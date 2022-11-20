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Стул Сохо экокожа серый

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Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну обеденные стулья Сохо будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Такая модель также может быть комплектом к письменному столу или бьюти-уголку.

Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в прочной износостойкой обивке из экокожи придется по душе любителям комфорта и уюта. Металлические ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 75*52.5*59

Вес брутто: 18,500

Объем: 0,234

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина605 мм
  • Глубина485 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый

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