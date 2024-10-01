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Тележка Azov для горничных универсальная - фото 1Тележка Azov для горничных универсальная - фото 2

Тележка Azov для горничных универсальная

Артикул: CH-066-717
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками, 35см. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес12 кг
  • Материалметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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