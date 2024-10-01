Характеристики товара
Описание
Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешком из высокопрочного нейлона 120 л. на кронштейне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина510 мм
- Высота1300 мм
- Вес20 кг
- Короб для белья120 л
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3