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Тележка Guadalajara разборная для горничной - фото 1Тележка Guadalajara разборная для горничной - фото 2

Тележка Guadalajara разборная для горничной

Артикул: CH-066-779
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешком из высокопрочного нейлона 120 л. на кронштейне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес20 кг
  • Короб для белья120 л
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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