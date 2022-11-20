Характеристики товара
Описание
Столик влюбляет в себя с первой секунды. Аккуратная и грациозная форма, небольшие габариты, зеркало и масса отделений для хранения женских мелочей. Это настоящая шкатулка, которая таит в себе все женские секреты. Она будет верным другом для любой женщины. Стол выполнен в современном стиле. Конструкционно он представляет собой столешницу и стойку. Материал изготовления столешницы — лакированный МДФ серо-перламутрового цвета. Справа находится выдвижной ящик, а в центре спрятано зеркало (устроено по принципу открывания шкатулки). В центральной части стола предусмотрено восемь отделений для хранения аксессуаров или косметики. Благодаря такой сборной конструкции, столик легко привести в порядок — достаточно сложить в отделения предметы красоты и закрыть крышку. Стойка сделана из орехового шпона. Длинные ножки имеют конусообразную форму и подпирают столешницу с каждого угла. Вдоль боковых граней имеются поперечные перекладины. Они делают стойку более надежной и являются ненавязчивым предметом декора.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1200 мм
- Вес83 кг
- Материалдерево, шпон