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Туалетный столик жемчужно-серый - фото 1Туалетный столик жемчужно-серый - фото 2Туалетный столик жемчужно-серый - фото 3

Туалетный столик жемчужно-серый

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столик влюбляет в себя с первой секунды. Аккуратная и грациозная форма, небольшие габариты, зеркало и масса отделений для хранения женских мелочей. Это настоящая шкатулка, которая таит в себе все женские секреты. Она будет верным другом для любой женщины. Стол выполнен в современном стиле. Конструкционно он представляет собой столешницу и стойку. Материал изготовления столешницы — лакированный МДФ серо-перламутрового цвета. Справа находится выдвижной ящик, а в центре спрятано зеркало (устроено по принципу открывания шкатулки). В центральной части стола предусмотрено восемь отделений для хранения аксессуаров или косметики. Благодаря такой сборной конструкции, столик легко привести в порядок — достаточно сложить в отделения предметы красоты и закрыть крышку. Стойка сделана из орехового шпона. Длинные ножки имеют конусообразную форму и подпирают столешницу с каждого угла. Вдоль боковых граней имеются поперечные перекладины. Они делают стойку более надежной и являются ненавязчивым предметом декора.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Вес83 кг
  • Материалдерево, шпон

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