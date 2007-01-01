Изготовление деревянных заготовок
Получая необрезную доску, мы сортируем и выбираем подходящие по структуре участки, изготавливая брус различных сечений.
Брус — это деревянные длинномерные балки с прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения. Изготавливают его из разных пород дерева.
Наше оборудование и услуги по изготовлению деревянных заготовок
- Точение на станке с ЧПУ
- Точение на токарных автоматах
- Производим гибку древесины различных форм и сечений
- Распил погонаж на многопиле
- Шестнадцати шпиндельный барабан для шлифовки цилиндрических деталей длинной до 1 метра
- Шипорезный станок для автоматического нарезания микрошипа 15*4
Рабочий персонал периодически проходит обучение и повышение квалификации, что позволяет удерживать качество изготавливаемых заготовок из дерева.
При производстве деревянных заготовок строго соблюдаются технологии производства, что вместе с современным оборудованием дает отличный результат и позволяет реализовывать самые нестандартные заказы.
Качественный брус получают на современном оборудовании.