Изготовление деревянных заготовок

Получая необрезную доску, мы сортируем и выбираем подходящие по структуре участки, изготавливая брус различных сечений.

Брус — это деревянные длинномерные балки с прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения. Изготавливают его из разных пород дерева.

Наше оборудование и услуги по изготовлению деревянных заготовок

Точение на станке с ЧПУ

Точение на токарных автоматах

Производим гибку древесины различных форм и сечений

Распил погонаж на многопиле

Шестнадцати шпиндельный барабан для шлифовки цилиндрических деталей длинной до 1 метра

Шипорезный станок для автоматического нарезания микрошипа 15*4

Рабочий персонал периодически проходит обучение и повышение квалификации, что позволяет удерживать качество изготавливаемых заготовок из дерева.

При производстве деревянных заготовок строго соблюдаются технологии производства, что вместе с современным оборудованием дает отличный результат и позволяет реализовывать самые нестандартные заказы.

Качественный брус получают на современном оборудовании.