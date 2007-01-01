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          Изготовление деревянных заготовок

          Получая необрезную доску, мы сортируем и выбираем подходящие по структуре участки, изготавливая брус различных сечений.

          Брус — это деревянные длинномерные балки с прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения. Изготавливают его из разных пород дерева.

          Наше оборудование и услуги по изготовлению деревянных заготовок

          • Точение на станке с ЧПУ
          • Точение на токарных автоматах
          • Производим гибку древесины различных форм и сечений
          • Распил погонаж на многопиле
          • Шестнадцати шпиндельный барабан для шлифовки цилиндрических деталей длинной до 1 метра
          • Шипорезный станок для автоматического нарезания микрошипа 15*4

          Рабочий персонал периодически проходит обучение и повышение квалификации, что позволяет удерживать качество изготавливаемых заготовок из дерева.

          При производстве деревянных заготовок строго соблюдаются технологии производства, что вместе с современным оборудованием дает отличный результат и позволяет реализовывать самые нестандартные заказы.

          Качественный брус получают на современном оборудовании.

          Виды бруса

          • Пиленый (обрезной)

            Выпиливается на специальных пилорамах из цельного бревна без последующей обработки.

          • Строганный

            Пиленый материал обрабатывается на строгальных станках, тем самым получая гладкую поверхность.

          • Профилированный

            Есть замковое соединение, которое проще монтировать, оно не дает усадки и не требует дополнительную обработки стен.

          • Клееный

            Качественный и надежный материал. Изготавливается путем склеивания между собой балок меньшего размера с учетом направления волокон древесины.