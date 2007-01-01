Изготовление согнутых изделий

Высококачественная гибка труб по низким ценам от производителя.

Мы используем современные пространственные комплексы трубогибочных станков. Благодаря этому оборудованию мы можем изготовить элементы любой сложности. Гнутье труб помогает создать повороты в коммуникациях и сократить количество сварных швов, что повышает герметичность контура и снижает затраты по выпуску продукции.

Гибка труб — это одна из услуг нашей компании ChiedoCover, которая имеет все необходимое для профессионального выполнения подобных операций. Мы хорошо разбираемся в особенностях процесса, знаем «поведение» разных металлов при таком воздействии и готовы выполнять большие объемы работы в сжатые сроки.

Наши услуги по гибке труб охватывают все возможные потребности производственных процессов в химической, пищевой, машиностроительной и другой промышленности. Мы работаем с трубами максимально диаметра 14-32мм.

Работу производим на полуавтоматических и автоматических станках компании CANSA MAKINA.

Сфера применения гнутых труб

Гнутый прокат используется во многих сферах деятельности. Это объясняется тем, что он имеет ряд преимуществ перед сварными изделиями. Ведь даже в самых качественных сварочных швах концентрируются напряжения, что снижает прочность готовой конструкции. Кроме того, на их обработку тратятся дополнительные усилия и время, что повышает итоговую стоимость изделия.

Гнутые трубы получают на специальных трубогибочных станках. Они позволяют гарантировать отсутствие дефектов поверхности и потери формы сечения. Также получаемые детали отличаются практически одинаковой толщиной на всех участках, что обеспечивает высокую прочность изделия.

В каких отраслях используются гнутые трубы?

Автомобилестроение Данные изделия применяются при производстве выхлопных систем, защитных элементов, топливопроводов и пр. Строительство Из гнутых труб создаются каркасы со сложной геометрической конфигурацией. Кроме того, из них изготавливают высоконадежные трубопроводные системы. Мебельная промышленность Создание металлических каркасов стульев, дверных ручек, перил. Производство теплотехнического оборудования Гнутые изделия используются для создания конвективных и кипятильных труб, поверхностей нагрева и пр. Аэрокосмическая промышленность Гнутые трубы являются оптимальным вариантом при изготовлении геометрически сложных трубопроводов и элементов металлоконструкций. Энергетика Изготовление трубопроводов высокого давления и жаропрочных конструкций. Нефтедобыча Металлоконструкции для нефтяных платформ, нефтепроводов и элементов инфраструктуры. Создание игровых площадок, тренажеров и спортивных снарядов Изготовление тележек для супермаркетов, для сада и огорода

Варианты гибки труб

В зависимости от поставленных задач по итоговым размерам конструкции, вида и диаметра материала, а также толщины стенки, наша гибка труб на заказ осуществляется с использованием ручного или электромеханического оборудования.

Для изделий с диаметром 14-32 мм мы используем электромеханические станки с системой роликов соответствующей ширины. Давление оказывается в момент передвижения трубы, вперед-назад, что обеспечивает равномерность и правильный радиус изгиба. Стабильная скорость передвижения заготовки и постепенный прижим верхнего ролика исключают заломы детали. Все серийные изделия получают одинаковые параметры, что важно при последующей сборке конструкций под сварку. Мы можем создавать детали с радиусом R60-250. Это практично для контуров водопровода, отопления, создания коллекторов, змеевиков.

Наши услуги гибки труб холодным методом включают использование мощных электромеханических станков, чтобы воздействовать на заготовки диаметром 14-32 мм.

Узнать полную стоимость услуг можно в нашем прайсе. Расценки формируются на основании вида металла, радиуса сгиба, сечения трубы, объемов заказа.

Преимущества сотрудничества с нами

У нас есть специализированное оборудование под разные задачи, включая аппараты с ЧПУ. Наши мастера гарантируют отсутствие гофры, сохранность сечения на изгибах, а также точное следование размерам. Мы учитываем характеристики каждого металла по расширению и сужению, чтобы сохранить пропорции детали и обеспечить минимальный остаток ровного участка. Гибка профильной трубы на заказ у нас позволяет оставить прямоугольные грани, а это повышает прочность каркаса беседки, теплицы или навеса.