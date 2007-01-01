Работы по листовым материалам

Комплектующие мы изготавливаем из листов различной толщины. На первом этапе они нарезаются в нужный размер и форму, далее передаются специалисту на сборку или штамповку

Сфера применения

Резка листовых материалов используется в самых разных сферах: от металлообработки до дизайна интерьеров. В виде листов бывает и металл, и дерево, и разные сорта пластика, и все это необходимо привести к тем размерам и форме, которая требуется для конкретных задач.

Обрабатываемые материалы

Цветные металлы

Чугун

Нержавеющая сталь

Дерево

Пластик

Почему стоит заказать работы от ChiedoCover?

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России.