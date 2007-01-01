Распил листовых материалов из дерева
Криволинейный раскрой деталей нам обеспечивает портальный станок с программным управлением, он позволяет с идеальной точностью получить идентичные детали.
Оказываем услуги по распилу любых листовых материалов
- Фанера
- Мебельный щит
- ДСП
- ДВП
- ОСБ
- МДФ
- и другие
Профессиональное оборудование
Высокоточное оборудование позволяет добиться наилучшего качества. Используем ЧПУ фрезерный портальный станок с ЧПУ.
- Размер поля: 2750×2090 мм
- Высота по оси Z: 220 мм
Распил осуществляется
- Прямолинейно
- По вашим размерам