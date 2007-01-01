Распил металлических труб или профилей
Мы режем трубы и другие металлоконструкции для дальнейших работ с ними. Резка может осуществляться на различные углы, в определенный размер. Выполняем работы в любых объемах.
Резка металлоконструкций осуществляется строго по требованиям технического задания и придерживается рекомендаций заказчика. Мастерство специалистов компании способствует сокращению сроков оказания услуги и снижению ее себестоимости. Предоставление гарантии, продуманная форма заказа и простой алгоритм оформления, возможность выбора варианта оплаты и сопутствующие услуги, в том числе быстрая доставка, делают партнерство с нами удобным и эффективным.
Резка осуществляется электромеханической пилой по металлу ленточного типа с охлаждением.
Преимущества резки металлических труб или профилей
- Повышенная точность реза
- Небольшая себестоимость операций
- Высокая скорость выполнения операций
- Минимальный объем отходов