Распил металлических труб или профилей

Мы режем трубы и другие металлоконструкции для дальнейших работ с ними. Резка может осуществляться на различные углы, в определенный размер. Выполняем работы в любых объемах.

Резка металлоконструкций осуществляется строго по требованиям технического задания и придерживается рекомендаций заказчика. Мастерство специалистов компании способствует сокращению сроков оказания услуги и снижению ее себестоимости. Предоставление гарантии, продуманная форма заказа и простой алгоритм оформления, возможность выбора варианта оплаты и сопутствующие услуги, в том числе быстрая доставка, делают партнерство с нами удобным и эффективным.

Резка осуществляется электромеханической пилой по металлу ленточного типа с охлаждением.

Преимущества резки металлических труб или профилей

Повышенная точность реза

Небольшая себестоимость операций

Высокая скорость выполнения операций

Минимальный объем отходов

Предлагаем распил любых металлоконструкций