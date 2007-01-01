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          Швейный цех ChiedoCover

          Сшитые нами чехлы, скатерти, салфетки, банты и украшения имеют разные формы и выполнены из различных материалов. Мы изготавливаем не только стандартные изделия, но и работаем по замерам наших клиентов, а также воплощаем идеи дизайнеров.

          Бесплатная доставка текстиля по России и СНГ

          Пошив столового белья

          Изготавливаем скатерти различных форм, напероны, куверты и салфетки.

          Пошив скатертей и наперонов, как и пошив салфеток имеет свои особенности, и предполагает обработку углов изделия в виде «европейского уголка».

          Для предохранения столов от горячего и жидкостей, мы также предлагаем изготовление мулетонов — подкладок из прорезиненного материала под скатерть.

          Пошив чехлов на стулья и столы

          Мы предлагаем изготовление чехлов на стулья в экономичном варианте для банкетов и выездных мероприятий, а также пошив качественных чехлов для постоянного использования в ресторанах и кафе.

          Вы также можете заказать у нас изготовление подушек, бантов и других украшений на стулья.

          Пошив фуршетных юбок

          Фуршетные юбки используются не только для украшения праздничных мероприятий, но и ежедневно при обслуживании завтраков и обедов в ресторанах и кафе.

          Мы шьем фуршетные юбки с разным коэффициентом сборки и разной формой складок, разной высоты и длины, разным способом крепления к столу.

          Огромный выбор тканей различных цветов и фактур

          У нас большой выбор лучших тканей производства Россия, Белорусия, Китай, Турция, Испания.

          Качество нашего текстиля

          Мы изготавливаем столовое белье и банкетный текстиль из проверенных материалов: габардина, сатена, х/б, скатертных тканей. Используемые материалы и технология пошива проверены в собственном швейном цехе.

          Услуги швейного цеха

          • Индивидуальный пошив по Вашим размерам
          • Вышивка и нанесение логотипа
          • Пошив больших объемов текстиля в короткие сроки