Швейный цех ChiedoCover

Сшитые нами чехлы, скатерти, салфетки, банты и украшения имеют разные формы и выполнены из различных материалов. Мы изготавливаем не только стандартные изделия, но и работаем по замерам наших клиентов, а также воплощаем идеи дизайнеров.

Бесплатная доставка текстиля по России и СНГ

Пошив столового белья

Изготавливаем скатерти различных форм, напероны, куверты и салфетки.

Пошив скатертей и наперонов, как и пошив салфеток имеет свои особенности, и предполагает обработку углов изделия в виде «европейского уголка».

Для предохранения столов от горячего и жидкостей, мы также предлагаем изготовление мулетонов — подкладок из прорезиненного материала под скатерть.

Сделаем любую скатерть на заказ Воспользуйтесь онлайн-конструктором скатерти для заказа по индивидуальным характеристикам Индивидуальный заказ

Пошив чехлов на стулья и столы

Мы предлагаем изготовление чехлов на стулья в экономичном варианте для банкетов и выездных мероприятий, а также пошив качественных чехлов для постоянного использования в ресторанах и кафе.

Вы также можете заказать у нас изготовление подушек, бантов и других украшений на стулья.

Пошив фуршетных юбок

Фуршетные юбки используются не только для украшения праздничных мероприятий, но и ежедневно при обслуживании завтраков и обедов в ресторанах и кафе.

Мы шьем фуршетные юбки с разным коэффициентом сборки и разной формой складок, разной высоты и длины, разным способом крепления к столу.

Огромный выбор тканей различных цветов и фактур

У нас большой выбор лучших тканей производства Россия, Белорусия, Китай, Турция, Испания.

Выберите ткань из каталога В наличии более 600 вариантов цветов и фактур, вам точно что-то понравится! Смотреть ткани

Качество нашего текстиля

Мы изготавливаем столовое белье и банкетный текстиль из проверенных материалов: габардина, сатена, х/б, скатертных тканей. Используемые материалы и технология пошива проверены в собственном швейном цехе.