Швейный цех ChiedoCover
Сшитые нами чехлы, скатерти, салфетки, банты и украшения имеют разные формы и выполнены из различных материалов. Мы изготавливаем не только стандартные изделия, но и работаем по замерам наших клиентов, а также воплощаем идеи дизайнеров.
Бесплатная доставка текстиля по России и СНГ
Пошив столового белья
Изготавливаем скатерти различных форм, напероны, куверты и салфетки.
Пошив скатертей и наперонов, как и пошив салфеток имеет свои особенности, и предполагает обработку углов изделия в виде «европейского уголка».
Для предохранения столов от горячего и жидкостей, мы также предлагаем изготовление мулетонов — подкладок из прорезиненного материала под скатерть.
Пошив чехлов на стулья и столы
Мы предлагаем изготовление чехлов на стулья в экономичном варианте для банкетов и выездных мероприятий, а также пошив качественных чехлов для постоянного использования в ресторанах и кафе.
Вы также можете заказать у нас изготовление подушек, бантов и других украшений на стулья.
Пошив фуршетных юбок
Фуршетные юбки используются не только для украшения праздничных мероприятий, но и ежедневно при обслуживании завтраков и обедов в ресторанах и кафе.
Мы шьем фуршетные юбки с разным коэффициентом сборки и разной формой складок, разной высоты и длины, разным способом крепления к столу.
Огромный выбор тканей различных цветов и фактур
У нас большой выбор лучших тканей производства Россия, Белорусия, Китай, Турция, Испания.
Качество нашего текстиля
Мы изготавливаем столовое белье и банкетный текстиль из проверенных материалов: габардина, сатена, х/б, скатертных тканей. Используемые материалы и технология пошива проверены в собственном швейном цехе.