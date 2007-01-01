Производство сварных деталей

Сварка деталей, выполненных из алюминия или стали неотъемлимая часть нашего производства.

Детали, подготовленные на предыдущих этапах приобретают требуемую форму. Далее идет шлифовка и сварка крепёжных элементов.

Преимущества сварной конструкции

Прочность и надежность сварки;

Легкость применения;

Эстетика шва;

Длительный период использования;

Экономичность производства.

Главным недостатком является низкая устойчивость к коррозии. Но это решается современными способами производства и обработки металла.

Производственные возможности

Для изготовления сварных конструкций необходимо сварочное оборудование. Оно состоит из: источников питания, вспомогательных устройств и блока управления. Существует несколько видов таких комплексных устройств, различающихся комплектующими.

В производстве ChiedoCover используют полуавтоматический вид сварочного оборудования. Полуавтоматическая сварка обеспечивает постоянную устойчивость во время процесса сварки, это придает высокое качество выполненному шву.