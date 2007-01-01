Токарные работы по дереву

Токарные работы по дереву — неотъемлемая часть нашего рабочего процесса. Заготовки поступают в станок и приобретают необходимую форму.

Вытачиваем деревянные заготовки, а также дорабатываем и изготавливаем с нуля детали по образцу или чертежу, предоставленному заказчиком.

Выполняем различные токарные работы по дереву на заказ

Изготовление любых форм балясин

Точение стержней и ручек из дерева

Изготовление декоративных элементов из дерева

Изготовление ножек столов и стульев

Изготовление арт-объектов из дерева с поверхностью вращения на токарном станке

Максимальный размер заготовки для изделий из дерева, получаемых методом точения

Длина до 950 мм,

Диаметр до 320 мм.

Техническое оснащение

Токарные станки по дереву — это станки, на которых обработка изделия из дерева происходит методом вращения деревянной заготовки. Благодаря программному управлению мы можем быстро наладить изготовление любых форм балясин.

Взаимодействие будет строиться по схеме

1. Оставьте заявку ниже, напишите или позвоните нам

Направьте запрос на изготовление и прикладываете чертежи или эскизы деталей через форму обратной связи или по почте.

2. Мы рассчитаем стоимость

Менеджер свяжется с вами, уточнит информацию по вашему заказу. После расчёта стоимости и сроков изготовления вы получите технико-коммерческое предложение.

3. Заключим договор на изготовление

При положительном решении заключим договор. После согласования чертежей детали запустятся в производство.

4. Изготовим детали и доставим в ваш регион

Детали изготавливаются в соответствии с утвержденными чертежами. После изготовления вы получаете фотографии изделия с заполненным паспортом качества