Кресла секций

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Секция Форли, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция Форли, светло-серый
Настоящее фото товара Секция Форли, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция Форли, изумрудный
Настоящее фото товара Секция Форли, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
5
Секция Форли, голубой
Настоящее фото товара Секция Форли, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, оранжевый
Настоящее фото товара Секция Форли, лимонная, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, лимонная
Настоящее фото товара Секция Форли, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, салатовая
Настоящее фото товара Секция Форли, красная, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция Форли, красная
Настоящее фото товара Секция Форли, белая, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция Форли, белая
Настоящее фото товара Секция Форли, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция Форли, синяя
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Секция Форли кирпичная, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция Форли кирпичная
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius секция, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Gaius секция
Настоящее фото товара Кресло для офиса Тулип, произведённого компанией ChiedoCover
101 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло для офиса Тулип
Настоящее фото товара Кресло Северная Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Северная Венеция
Настоящее фото товара Кресло Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Петергоф
Настоящее фото товара Кресло Сюита, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Сюита
Настоящее фото товара Кресло Сенат, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Сенат
Настоящее фото товара Кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Салют
Настоящее фото товара Кресло Прима, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Прима
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло Прима Нью, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Прима Нью
Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Москва
Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лира
Настоящее фото товара Кресло Грация, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Грация
Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Брифинг
Настоящее фото товара Кресло Брифинг Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Брифинг Экстра
Настоящее фото товара Театральное кресло Ника №1, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Театральное кресло Ника №1
Настоящее фото товара Театральное кресло Ника №2, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Театральное кресло Ника №2
Настоящее фото товара Театральное кресло Конгресс, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Театральное кресло Конгресс
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Театральное кресло Пионер, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Театральное кресло Пионер
Настоящее фото товара Театральное кресло Пионер бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Театральное кресло Пионер бук
Настоящее фото товара Театральное кресло Болеро, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Театральное кресло Болеро
Настоящее фото товара Секция театральная Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
13 660 ₽
Оптовая цена
4.5
Секция театральная Гранд
Настоящее фото товара Секция театральная Фаворит Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
13 790 ₽
Оптовая цена
5
Секция театральная Фаворит Люкс
Настоящее фото товара Секция театральная Фаворит , произведённого компанией ChiedoCover
12 070 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция театральная Фаворит
Настоящее фото товара Секция театральная Лидер К, произведённого компанией ChiedoCover
12 770 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция театральная Лидер К
Настоящее фото товара Секция театральная Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
11 040 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция театральная Шарм
Настоящее фото товара Секция театральная Шарм К, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 980 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция театральная Шарм К
Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 320 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция театральная Виртуоз Люкс
Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз, произведённого компанией ChiedoCover
9 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция театральная Виртуоз
Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз К, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция театральная Виртуоз К
Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
5
Секция театральная Виртуоз Экстра
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
8 140 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция театральная Виртуоз Эконом
Настоящее фото товара Секция театральная Мажор, произведённого компанией ChiedoCover
6 530 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция театральная Мажор
Настоящее фото товара Конференц кресло Фаворит Люкс с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Конференц кресло Фаворит Люкс с пюпитром
Настоящее фото товара Конференц кресло Фаворит с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Конференц кресло Фаворит с пюпитром

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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