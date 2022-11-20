Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1090 мм
- Глубина640 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьямикрошенилл
- Материал каркасафанера, металл
- Количество мест2
Секция многоместная Тайм
Секция многоместная Тайм Аут, синяя
Секция многоместная Эмигрант+
Секция многоместная Эмигрант, серая
Секция многоместная Стайл+
Секция многоместная Стайл, серая
Секция многоместная Стилл plus
Секция многоместная Форум+
Секция многоместная Форум, серая
Секция многоместная Феррум+
Стул Боди 25мм - коричневый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань
Стул William ромб бархат пепельно-бежевый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Verdani
Секция Форли, изумрудный
Секция Форли, голубой
Секция Форли, оранжевый
Секция Форли, лимонная
Секция Форли, салатовая
Секция Форли, красная
Секция Форли, белая
Секция Форли, синяя
Секция Форли кирпичная
Стул пластиковый Gaius секция