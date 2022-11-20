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Секция театральная, двухместная

Артикул: CH-050-929
14 оценок
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Секция театральная, трехместная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1090 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьямикрошенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Количество мест2

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