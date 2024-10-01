Ложка для комплимента стекло 35 мл прозрачный
Ложка для комплимента «Медитер» фарфор, белый, матовый
Ложка для комплимента «Фобос» керамика, черный, синий
Ложка чайная д/комплимента «Сонет» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для подачи канапе меламин, белый
Ложка для пунша фарфор, белый
Ложка для подачи канапе пластик, черный
Ложка для комплимента «Фобос» керамика, коричневая
Ложка для комплимента «Лист» пластик, белый
Ложка для комплимента «Мини Пати» фарфор 30 мл, белый
Ложка для закусок пластик, зеленый
Ложка для комплимента «Лиф» пластик, черный