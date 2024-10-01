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Ложка для комплимента «Медитер» фарфор, белый, матовый - фото 1

Ложка для комплимента «Медитер» фарфор, белый, матовый

Артикул: CH-061-432
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Ширина40 мм
  • Вес0,035 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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