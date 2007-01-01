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Стол обеденный Land, 140х80х75, белый мрамор - фото 1Стол обеденный Land, 140х80х75, белый мрамор - фото 2Стол обеденный Land, 140х80х75, белый мрамор - фото 3
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Стол обеденный Land, 140х80х75, белый мрамор

Артикул: CH-076-578
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол из искусственного мрамора – лучшая альтернатива натуральному камню. Изготавливается из смеси различных природных минеральных компонентов, где главной составляющей являются мелкие частицы натурального мрамора. Это позволяет достигнуть высокой степени точности и точной имитации естественной красоты. Характеристики искусственного мрамора превосходят любой отделочный природный камень. Одним из главных преимуществ искусственного мрамора является его экологичность. Другим важным преимуществом является гигиеничность. Он очень легко моется, и не теряет своего блеска. Вес искусственного мрамора гораздо меньше, чем у природного. Это делает его легче для транспортировки и установки. Наконец, невысокая цена искусственного мрамора также является его главным преимуществом. Размер: 140х80х75 см Столешница: искусственный мрамор с глянцевой поверхностью Цвет: белый мрамор Подстолье: нержавеющая сталь с глянцевым золотым покрытием Вес нетто/брутто: 58/62 кг 1шт/2 кор Размер упаковки: 148х88х7; 90х60х34 см Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес62 кг
  • Материал столешницымрамор
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки63.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Land, 140х80х75, белый мрамор
Стол обеденный Land, 140х80х75, белый мрамор
102 190
В корзине

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