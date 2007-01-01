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          Накладные светильники

          от 670 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
          1 340 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Накладной светильник Lightstar Rullo Big
          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
          670 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Накладной светильник Lightstar Rullo White
          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
          670 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Накладной светильник Lightstar Rullo Black
          Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
          Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
          Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник накладной светодиодный Citilux Тао
          Настоящее фото товара Бра Citilux Данди, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Бра Citilux Данди
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль, произведённого компанией ChiedoCover
          3 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль
          Настоящее фото товара Потолочный светильник Citilux Дубль White, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Потолочный светильник Citilux Дубль White
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр , произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Портал, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Citilux Портал
          Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт
          Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с диммером Citilux Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра потолочная светодиодная с диммером Citilux Старлайт
          Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
          17 900 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Паркер
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Charterhouse, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Eglo Charterhouse
          Настоящее фото товара Люстра Freya Bice, произведённого компанией ChiedoCover
          5 920 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Freya Bice
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Люстра Broche 4, произведённого компанией ChiedoCover
          22 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Broche 4
          Настоящее фото товара Люстра Broche 6, произведённого компанией ChiedoCover
          28 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Broche 6
          Настоящее фото товара Люстра Tigela 12, произведённого компанией ChiedoCover
          44 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Tigela 12
          Настоящее фото товара Люстра Tigela 8, произведённого компанией ChiedoCover
          28 900 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Tigela 8
          Настоящее фото товара Люстра Tigela 3, произведённого компанией ChiedoCover
          15 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Tigela 3
          Настоящее фото товара Люстра Palace 18 table, произведённого компанией ChiedoCover
          98 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Palace 18 table
          Настоящее фото товара Люстра Palace 42 table, произведённого компанией ChiedoCover
          519 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Palace 42 table
          Настоящее фото товара Люстра Palace 10 table, произведённого компанией ChiedoCover
          64 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Palace 10 table
          Настоящее фото товара Накладной светильник Аза, произведённого компанией ChiedoCover
          23 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Накладной светильник Аза
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Накладной светильник Астери, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Накладной светильник Астери
          Настоящее фото товара Накладной светильник Астери перфораци, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Накладной светильник Астери перфораци
          Настоящее фото товара Накладной светильник Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Накладной светильник Бордо
          Настоящее фото товара Накладной светильник Борей, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Накладной светильник Борей
          Настоящее фото товара Накладной светильник Бриллайн боковой, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Накладной светильник Бриллайн боковой
          Настоящее фото товара Накладной светильник Бриллайн линейный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Накладной светильник Бриллайн линейный
          Настоящее фото товара Накладной светильник Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Накладной светильник Бриллайн
          Настоящее фото товара Накладной светильник Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Накладной светильник Гелиос
          Настоящее фото товара Накладной светильник Глория, произведённого компанией ChiedoCover
          17 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Накладной светильник Глория
          Настоящее фото товара Накладной светильник Глоу, произведённого компанией ChiedoCover
          13 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Накладной светильник Глоу
          Настоящее фото товара Накладной светильник Глоу софт, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Накладной светильник Глоу софт
          Настоящее фото товара Накладной светильник Дива, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Накладной светильник Дива
          Настоящее фото товара Накладной светильник Исида без светорассеивателя, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Накладной светильник Исида без светорассеивателя

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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