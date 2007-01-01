Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светильник настенный Рина Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник настенный Рина Брасс
15 оценок
9 49014
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник настенный Рина Брасс - фото 1Светильник настенный Рина Брасс - фото 2Светильник настенный Рина Брасс - фото 3Светильник настенный Рина Брасс - фото 4Светильник настенный Рина Брасс - фото 5Светильник настенный Рина Брасс - фото 6
Распродажа

Светильник настенный Рина Брасс

Артикул: CH-067-664
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина125 мм
  • Глубина126 мм
  • Высота310 мм
  • Вес0.98 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник настенный светодиодный Пьер Призмик, латунь
Фотография товара Светильник настенный светодиодный Пьер Призмик, латунь от компании ChiedoCover.
Следующий Полусфера Como 1000 мм с подсветкой
Фотография товара Полусфера Como 1000 мм с подсветкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Рина Брасс - изысканный элемент для вашего интерьера. Настенный светильник Рина Брасс - это гармоничное сочетание стиля, качества и долговечности, воплощённое в премиальных материалах. Корпус светильника изготовлен из натуральной латуни прочного и долговечного материала, который славится своей устойчивостью к окислению и коррозии. Латунь с её благородным золотистым блеском привносит в интерьер нотки роскоши и элегантности, подчёркивая статус и тонкий вкус владельца. Экологичность и практичность латуни делают её идеальным выбором для любого помещения, будь то жилое пространство или офис, так как этот материал сохраняет свой привлекательный вид на долгие годы без сложного ухода. Светильник оснащен прямоугольным рельефным плафоном из прозрачного стекла, который мягко рассеивает свет, создавая уютную атмосферу. Модель рассчитана на одну лампу с цоколем E14 мощностью до 40 Вт, что позволяет эффективно освещать небольшие зоны площадью до 3 м². Светильник Рина Брасс идеально подойдёт для акцентного освещения в зоне отдыха, спальне или прихожей, наполняя пространство теплом и комфортом. Светильник легко крепится к стене с помощью надёжной планки, обеспечивая прочную фиксацию и простоту установки. Модель Рики Брасс - это выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, качества и функциональности, создавая гармоничный акцент в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина125 мм
  • Глубина126 мм
  • Высота310 мм
  • Вес0.98 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность18 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветлатунь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки240 мм
  • Высота упаковки220 мм
  • Глубина упаковки310 мм
  • Вес упаковки1.35 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Габариты упаковки для логистики310*240*220
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V11088-PL Ontario от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V11088-PL Ontario, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V11088-PL Ontario

13
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной V11117-P Allen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V11117-P Allen, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V11117-P Allen

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Луч 2 Ательери, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Луч 2 Ательери, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 59038
12 090 ₽

Бра светодиодное Луч 2 Ательери, бежевый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Атлантик Рум, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Атлантик Рум, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 69020
4 590 ₽

Бра Атлантик Рум, хром

9
В наличии 157 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Витензо Асти, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Витензо Асти, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽

Бра светодиодное Витензо Асти, хром

15
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Луис Вейв, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Луис Вейв, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 39038
6 990 ₽

Бра Луис Вейв, золотой

12
В наличии 69 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Луис Вейв, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Луис Вейв, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 49036
6 990 ₽

Бра Луис Вейв, хром

5
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Фобос Ренни, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Фобос Ренни, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
7 99012
8 990 ₽

Бра Фобос Ренни, серебро

5
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Бра Торси Молекула, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Торси Молекула, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 19043
5 590 ₽

Бра Торси Молекула, золотой

9
В наличии 113 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Симия Барокко, матовый хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Симия Барокко, матовый хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 59045
6 490 ₽

Светильник настенный Симия Барокко, матовый хром

8
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стул Лефер, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лефер, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул Лефер, бежевый, черный

15
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 29045
5 890 ₽

Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный

6
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул полубарный Логан СН, велюр, светло-серый

6
В наличии 51 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Грата Металикана, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Грата Металикана, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
2 59028
3 590 ₽

Светильник настенный Грата Металикана, серебро

15
В наличии 27 шт.
Фотография товара Полукресло Bloom розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Bloom розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Bloom розовый, черный

10
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Крейс Сахара, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Крейс Сахара, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
3 49045
6 290 ₽

Светильник настенный Крейс Сахара, чёрный

7
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло Ноотропик, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, светло-серый

12
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Ноа Голди, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Ноа Голди, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69047
4 990 ₽

Светильник настенный Ноа Голди, белый

6
В наличии 98 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Велл, бук, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Велл, бук, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
23 190

Стул барный Велл, бук, светло-зеленый

8
Распродажа
Фотография товара Бра Вивея Джела, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Вивея Джела, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 49026
5 990 ₽

Бра Вивея Джела, черный

14
В наличии 56 шт.

Другие товары из раздела классические светильники

Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Рики Брасс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Рики Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
9 79025
12 990 ₽Оптовая цена

Светильник настенный Рики Брасс

10
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Реми Брасс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Реми Брасс, произведённого компанией ChiedoCover
10 29015
11 990 ₽Оптовая цена

Светильник настенный Реми Брасс

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Светильник настенный Рина Брасс
Светильник настенный Рина Брасс
9 490
10 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стул Лефер, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лефер, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул Лефер, бежевый, черный

15
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 29045
5 890 ₽

Светильник настенный Зейн Скрамбл, черный

6
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул полубарный Логан СН, велюр, светло-серый

6
В наличии 51 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный Грата Металикана, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный Грата Металикана, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
2 59028
3 590 ₽

Светильник настенный Грата Металикана, серебро

15
В наличии 27 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности