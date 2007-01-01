Стул офисный Самба М бежевый, серебро
Стул офисный Самба, экокожа Cream, каркас хром, подлокотники мягкие
Стул офисный Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Стул офисный Самба, кожзам Nitro Beige, каркас хром гальваника, подлокотники мягкие
Стул-кресло офисное Самба М, желтый, хром
Стул офисный Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Стул офисный Самба М, оранжевый, каркас хром
Кресло офисное Самба G, бежевый
Стул офисный Самба Soft, серый
Стул офисный Самба Soft, хром
Стул офисный Самба Soft со столиком, хром
Стул офисный Самба, экокожа Blue, каркас гальваника